Falcao, precavido con su regreso a las canchas

18 de julio de 2014







BOGOTÁ, Colombia (dpa) - El futbolista colombiano Radamel Falcao afirmó que aunque está listo para jugar debe "ser precavido" en la recta final de su recuperación por la lesión que sufrió en enero en la rodilla izquierda.



"Estoy en la puesta a punto para jugar, de todas maneras en este tipo de casos hay que ser precavidos, por lo que no queremos apresurar algo que hemos llevado bien. Se hará todo bajo una seguridad total", sostuvo Falcao en Colombia en declaraciones a los medios de comunicación.



"Poco a poco me estoy sintiendo mejor. Lo importante es estar completamente recuperado para la selección", añadió el delantero, que se mostró confiado en que su equipo, el Mónaco, dará "un buen espectáculo" ante el Atlético Junior de Barranquilla en la Copa Euroamericana.



Falcao no confirmó su presencia en la cancha del estadio metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, pero aseguró que lo que más lo "ilusiona es volver a los campos" de juego. Asimismo, el colombiano, que no estuvo con el equipo "cafetalero" en el Mundial de Brasil porque no pudo recuperarse de la rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda, expresó que "por ahora" quiere "disfrutar" de los pasos que da en su recuperación.



"Quiero disfrutar estos momentos, valoro el poder entrenar, moverme, correr con mis compañeros. Ojalá que rápidamente pueda estar en un alto nivel, como quiero, por el bien de Mónaco y bien de la selección de Colombia", indicó el delantero.



Falcao, quien estuvo acompañado por la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, y el portero del Junior, el uruguayo Sebastián Viera, destacó el papel de los dirigidos por José Pekerman en la reciente Copa del Mundo y afirmó que por su rendimiento "ellos están en boca de todos y en un gran nivel. Esta selección le puede jugar de igual a igual a cualquier equipo. Lo de James (Rodríguez) es para sentirse orgulloso", precisó "El Tigre" al referirse a su compañero, que ganó la Bota de Oro del Mundial con seis goles en cinco partidos.



Finalmente, el delantero consideró que partidos como los programados en la Euroamericana "son una buena oportunidad para que los jóvenes de Suramérica se puedan mostrar".



La segunda edición del torneo, que se celebra desde el 20 de julio y finalizará el 2 de agosto, reunirá a nueve equipos de América y cuatro de Europa.



Además del Mónaco y el Junior, disputarán la Copa el Atlético de Madrid y el Valencia de España, Fiorentina de Italia, Estudiantes de la Plata de Argentina, Alianza Lima y Universitario de Perú, Universidad Católica de Chile, América de México, Palmeiras de



Brasil, San José Earthquakes de Estados Unidos y Atlético Nacional de Colombia.