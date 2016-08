Jorge Almirón, nuevo técnico del Independiente

18 de julio de 2014







BUENOS AIRES, Argentina (EFE).- Jorge Almirón fue presentado como entrenador del Independiente de Avellaneda, dos días después de la renuncia del anterior técnico, Omar De Felippe, por diferencias con la nueva directiva del club. Almirón, de 43 años, se hará cargo del equipo, recién ascendido a la primera división del fútbol argentino, tras la negativa del exfutbolista Gabriel Milito a ocupar el puesto.



"Me cayó de sorpresa, porque creí que Milito iba a ser el director técnico, no había nada cerca, pero me comprometo a trabajar y hacer un equipo que tenga una identidad lo antes posible", aseguró ayer el nuevo entrenador de Independiente en rueda de prensa.



"Sé que si el equipo no funciona en la quinta o sexta fecha seré cuestionado", prosiguió y subrayó que su objetivo es "trabajar y lograr resultados lo más pronto posible".



Almirón, que firmó por el próximo año y medio, deja el Godoy Cruz de Mendoza para fichar por un club del que es simpatizante. "Es un honor ser el técnico de Independiente, equipo del que soy hincha. En este estadio seguí y alenté a grandes equipos", dijo.



También se refirió al trabajo con vistas al comienzo de la temporada. "Lo ideal era arrancar la pretemporada, pero no tengo problemas. Tengo referencias del equipo, pero lo importante es hablar con ellos en el entrenamiento", aseguró.