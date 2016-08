Van Gaal deja fuera a Chicharito de la gira del Manchester por EU

18 de julio de 2014







México, 18 Jul. (Notimex).- El futbolista mexicano Javier Hernández no fue convocado a la gira de pretemporada que Manchester United realizará por Estados Unidos, de cara al inicio de la campaña 2014-15 de la Liga Premier.



El nuevo director técnico del club, el holandés Louis van Gaal, no incluyó al "Chicharito" en la lista de 25 jugadores que viajarán a territorio estadounidense, se informó en la página oficial de los "red devils".



En la lista tampoco aparece el futbolista holandés Robin van Persie, debido a que se encuentra de vacaciones con su familia tras obtener con la selección de su país el tercer sitio en la Copa del Mundo Brasil 2014.



El "ManU" disputará cuatro partidos durante la gira, la cual arrancará con un duelo ante Galaxy de Los Ángeles.



Después participarán en la International Champions Cup, donde se enfrentarán al AS Roma, en la ciudad de Denver (26 de julio); Inter de Milán, en Washington (29 de julio); y Real Madrid, en Ann Arbor (2 de agosto).



Las caras nuevas del club son: Ander Herrera y Luke Shaw, quienes forman parte del grupo que abordó el vuelo; Michael Carrick se perderá la gira luego de someterse a una cirugía de tobillo esta semana.



La lista de jugadores que viajan la encabezan los españoles David de Gea y Juan Mata, el brasileño Rafael, el ecuatoriano Antonio Valencia, el portugués Nani y los ingleses Dany Welbeck y Wayne Rooney.