El Madrid ayudará a CR7

Cristiano Ronaldo aseguró no estar obsesionado por romper la marca de Hugo Sánchez.



11 de mayo de 2011



Reuters



Madrid, España.- El Real Madrid va a hacer todo lo posible para que Cristiano Ronaldo se convierta en el máximo goleador del certamen y establezca marca.



El delantero portugués logró el martes su segunda tripleta en la goleada 4-0 sobre el Getafe, en el estadio Santiago Bernabéu, con lo que sumó siete tantos en cuatro días y elevó a 36 su total en la liga.



Por ahora, Ronaldo ya tiene la marca del club, con 49 goles en todas las competencias en una temporada, superando la marca anterior de 47 establecida por Ferenc Puskas en la temporada de 1959-60.



Además, está a dos de superar a Hugo Sánchez jugando para el Madrid en la campaña de 1989/90 y de Telmo Zarra para el Athletic de Bilbao en la de 1950/51.



"Ahora nuestro objetivo es ayudar a Cristiano a convertirse en el Pichichi (goleador) de la liga", dijo su compañero Gonzalo Higuaín.



Por otra parte, Cristiano Ronaldo confesó que no le "obsesiona" superar a Hugo. "Es bueno para mí en este caso, pero no es lo más importante. Lo más importante es seguir disfrutando, seguir jugando al ataque que me gusta".