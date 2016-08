Asad dirigirá a San Lorenzo

Reuters



Buenos Aires, Argentina.- El director técnico Omar Asad se desvinculará del Emelec del fútbol ecuatoriano para dirigir a San Lorenzo, dijo el presidente del club argentino Carlos Abdo en rueda de prensa.



El argentino Asad, que llevó al modesto Godoy Cruz de su país a clasificar por primera vez a la Copa Libertadores de América, sucederá en el cargo a Ramón Díaz, quien renunció el mes pasado por los malos resultados del equipo.



"Empezamos las negociaciones el domingo y cerramos la contratación este mediodía", dijo Abdo en rueda de prensa.



El titular de San Lorenzo señaló también que la idea es que Asad, de 40 años, "se haga cargo del equipo el 25 de mayo".



El técnico interino de San Lorenzo, Miguel Angel Tojo, continuará trabajando en las divisiones menores del club.



El Emelec no puso reparos para la salida de Asad, quien hará valer una cláusula de rescisión en su contrato.



"Omar nos dijo que recibió una llamada no muy explícita respecto de la oferta de San Lorenzo y fue bastante honesto al reconocer que hubo un ofrecimiento", dijo a la emisora radial ESPN Radio Rivadavia el presidente del Emelec, Nassib Neme.



"Existiendo un cláusula de rescisión en el contrato, nosotros aceptamos las reglas del juego. Si quiere regresar y tomar otro rumbo nosotros no vamos a poner ninguna traba", agregó el dirigente.



San Lorenzo, uno de los cinco equipos considerados grandes de Argentina, está en el puesto 14 del torneo Clausura a 16 unidades del líder Vélez Sarsfield.