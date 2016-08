Javier Juárez



Antes de tomar el vuelo con destino a Guadalajara, Guillermo Vázquez, técnico universitario, comentó que el equipo no especulará ni irá a encerrarse, tomando en cuenta lo ocurrido en Monterrey, donde Pumas regresó con un marcador adverso, por lo que indico que Pumas no cambiará su estilo de juego ofensivo.



"Pumas saldrá a jugar como lo ha hecho durante todo el torneo, el equipo tiene la firme idea de seguir siendo ofensivo, ese estilo es el que nos ha dado resultados y nos ha llevado hasta estas instancias, defenderemos nuestro estilo a muerte, así nos la vamos a jugar en busca del pase a la final".



Y acerca de que en los cuatro equipos semifinalistas los cuatro entrenadores sean mexicanos, Vázquez comentó.



"La verdad, es muy bueno, eso demuestra que los técnicos mexicanos tenemos capacidad para ser protagonistas. Yo confío mucho en lo hecho en México, hay veces que las cosas no se nos dan, pero esto es así. Hoy en día ver tres técnicos nacionales enaltece al futbol mexicano", finalizó.