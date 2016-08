Futbol mexicano Reinoso fue contundente al decir que quiere campeón al América, si no, renuncia. Foto: Archivo ESTO 11 de mayo de 2011 Reinoso, si no es finalista, se va Niega bajas en el América Redacción ESTO



Luego de que Michel Bauer y Jaime Ordiales, lo ratificaron como técnico del América, Carlos Reinoso aclaró que se queda en la institución porque quiere ser campeón al equipo de sus amores.



"En una plática de cuates, Michel me ofreció contratos, yo le dije que era con base a resultados, y que regresara el americanismo, el que por cierto está regresando y aún falta, pero ayer le comenté a Michel, si no llegó a la final del próximo torneo me voy solo; no hablemos de contrato, pues no necesito firmar contratos en mi casa, por un tiempo definido y cobrar, no trabajo por dinero, ni Michel, ni Jaime, pues trabajamos para hacer grande al América", declaró.



No podía faltar el tema de altas y bajas, al respecto Reinoso comentó: "Lo primero que platiqué con la directiva es conformar un plantel competitivo. América lo tiene y tiene grandes jugadores como Treviño, como Diego Reyes, quienes nacieron aquí. Está Ángel Reyna, no se les olvide, quien es el goleador del torneo, y así como ellos hay muchos más, y todo esto lo digo como americanista, y no como Director Técnico del América.



Reinoso, finalmente dijo: "Nadie se va y todos se quedan, seguimos igual. Todo lo que se dice son chismes... aquí seguimos los mismos, la misma gente que llegó acá seguimos, pero inventan cada cosa que dan pena".