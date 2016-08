Pumas viajó a la Perla de Occidente

Redacción ESTO



Los Pumas de la UNAM viajaron a Guadalajara con buen ánimo, y antes de abordar la nave varios jugadores comentaron acerca del primer duelo contra el Guadalajara.



Luis Fuentes, quien anotó el gol del triunfo ante los Rayados, comento: "Estoy contento, con muchas expectativas personales; hoy nos toca un rival muy complicado pero sabemos que podemos hacer bien las cosas y pasar a la final".



Fuentes expresó querer el campeonato: "Ya me tocó ser campeón con Pumas en 2009, fue mi temporada de debut, es una emoción muy grande pero ahora me gustaría estar dentro de la cancha, es el objetivo y quiero lograrlo".



Martín Bravo, por su parte, comentó: "Vamos a ir en busca del partido, no queremos especular; si nos defendemos nos va a ir mal, hay que salir a jugar de tú a tú; serán partidos durísimos, los tomaremos como dos finales".



Acerca de los años que Pumas tiene de no ganar en Guadalajara, Israel Castro, mediocampista y capitán del equipo, expresó: "Cada partido es diferente, cada partido se juega de otra forma, lo que ha pasado es historia, esta semifinal será un nuevo capitulo y esperemos sea favorable para el Universidad".