Espectáculos Gunter Sachs bautizado como el "sólo y único playboy alemán" junto a su ex esposa Brigitte Bardot. Foto: AP 11 de mayo de 2011 Muere Gunter Sachs Empresario y playboy ex marido de Brigitte Bardot



Berlin, Alemania.- Bautizado por la prensa de su país natal como el "sólo y único playboy alemán", Gunter Sachs se suicidó a los 78 años para escapar a la enfermedad de Alzheimer, dejando el recuerdo de un millonario excéntrico que conquistó el corazón de Brigitte Bardot a golpe de rosas rojas.



La familia del fotógrafo divulgó este domingo una carta de despedida en la que asegura se había dado cuenta en los últimos meses de que padecía la "enfermedad irreversible A.".



Sachs, que se quitó la vida en su chalet en Suiza, asegura que la "pérdida de control intelectual sobre (su) vida habría sido un estado indigno", lo que ha querido "impedir a toda costa", según este mensaje divulgado por la Agencia Telegráfica Suiza (ATS).



El domingo, los alrededores del "Viejo Chalet", su residencia que se erige en la exclusiva estación de ski de Gstaad, estaban desiertos con excepción de dos guardias de seguridad, constató un fotógrafo de la AFP.



Según afirma en su portal internet el semanario alemán Focus, Sachs se habría suicidado con un arma de fuego.



El público conocía sobre todo a Gunter Sachs por haber sido el tercero de los cuatro maridos de Brigitte Bardot o 'BB', con quien se casó cuando la actriz se encontraba en la cima de su carrera.



Pocas horas después de conocerla, Gunter Sachs arrojó centenas de rosas rojas desde un helicóptero sobre la "Madrague", la célebre vivienda de Brigitte Bardot en la Costa Azul.



"No es todos los días que un hombre arroja una tonelada de rosas en tu corazón", escribiría ella posteriormente.



Unas semanas después, el 14 de julio de 1966, se casaron en total discreción, en Las Vegas (EEUU). Se divorciaron el 1 de octubre de 1969.



Antes, Gunter Sachs logró que prohibieran la difusión de la canción "Je t'aime moi non plus" (Te amo, yo tampoco), grabada en 1967 por el dúo Brigitte Bardot y Serge Gainsbourg, entonces amantes. El ardiente dúo fue grabado en 1969 con Jane Birkin, que se casó con este último.



Brigitte Bardot "está muy afectada. Conservaba lazos muy fuertes con Gunter Sachs quien había asistido a los 20 años de su Fundación", añadió una fuente de su Fundación.



Millonario, coleccionista de arte y mecenas, el "playboy ejemplar" o "gentleman" como le calificaban este domingo los diarios alemanes en internet, era nieto del fundador de la marca de autos Opel, Adam Opel, e hijo de un rico industrial.



Nació el 14 de noviembre 1932 en Mainberg (sur de Alemania) pero pasó la mayor parte de su vida en Suiza, cuya nacionalidad adoptó en 1976.



Sachs, que apenas se ocupó de los negocios familiares, fue más conocido por su tren de vida derrochador y sus líos amorosos.



Además de Brigitte Bardot, los diarios le atribuyen un romance con la ex emperatriz de Irán, Soraya.



Padre de tres hijos, estaba casado desde 1969 con una modelo sueca.



Sus amores interesaban más que su auténtica pasión por el arte. Fotógrafo y autor de documentales reconocidos, Gunter Sachs fue un mecenas generoso del "pop art", amigo personal de Andy Warhol y de Salvador Dalí.



En los últimos años se apasionó por la astrología y escribió un libro que fue superventas sobre este asunto.



Su vida se vio salpicada de dramas personales. A los 26 años perdió a su primera esposa por un error médico y el mismo año se suicidó su padre, también con un arma de fuego.



"Gunter Sachs siempre vivió plenamente (...). Los que le conocieron pueden imaginarse que ha querido poner fin a su vida para evitar los sufrimientos de la vejez", se podía leer este domingo en el diario suizo Neue Zürcher Zeitung.