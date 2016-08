México

Puebla tiene rumbo con el plan estatal de desarrollo 2011-2017: Moreno Valle

Moreno Valle señaló que el PED es un proyecto de gran visión y largo alcance.

11 de mayo de 2011

Puebla.- El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 (PED) permitirá dar pasos firmes hacia un mejor futuro, porque Puebla tiene rumbo, afirmó el Gobernador Rafael Moreno Valle, ante el secretario de Hacienda y Crédito Pública, Ernesto Cordero Arroyo.



Al presentar el informe de los compromisos asumidos en su toma de posesión, Moreno Valle señaló que el PED es un proyecto de gran visión y largo alcance.



En el Auditorio Siglo XXI, al que acudieron entre otros invitados especiales, el secretario de Energía, José Antonio Meade, y los dirigentes nacionales de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, respectivamente, el Mandatario esbozó el contenido del PED.



Manifestó que éste tiene cuatro ejes estratégicos: Más Empleo y Mayor Inversión; Igualdad de Oportunidades para Todos; Gobierno Eficiente al Servicio de la Gente; y Política Interna, Seguridad y Justicia.



El titular de las Finanzas Públicas, Ernesto Cordero Arroyo, asistió con la representación del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, a quien Moreno Valle hizo un público reconocimiento por el apoyo otorgado a su gobierno en los primeros cien días de su mandato.



Al hacer uso de la palabra Ernesto Cordero Arroyo reconoció que el PED representa un ejercicio de planeación pocas visto en una entidad federativa.



Hizo del conocimiento de los asistentes que Puebla recibirá recursos en el presente año por 50 mil millones de pesos.



El titular de la SHCP dijo que la administración de Moreno Valle cumple, rinde cuentas y da resultados desde el principio.



"Puebla es una entidad importante y relevante para el gobierno federal en la que se aplican programas como el Seguro Popular, Oportunidades y apoyo a adultos mayores", subrayó el secretario de Hacienda.



El Gobernador Rafael Moreno Valle expresó que el PED incorpora las propuestas de la ciudadanía para detonar el potencial de Puebla. Agregó que éste está alineado con las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo.



En su mensaje, Moreno Valle dijo que el PED transformará a Puebla y permitirá diseñar nuevos proyectos que vayan más allá de éste y otros sexenios para resolver viejos, actuales y futuros problemas.



Reconoció que no es posible pensar que los planes del gobierno del estado empiezan y acaban en un sexenio.



Puso como ejemplo las experiencias de China e India en materia de planeación de largo alcance, "porque no es posible seguir planeando a corto plazo, tenemos que ir más allá, si queremos transformar a nuestro estado".



Refirió que la magnitud de retos como el cambio climático, la pobreza, la impunidad, la reforma al sistema de justicia, el impulso al desarrollo y la revolución educativa, demanda una visión de largo plazo.



Moreno Valle planteó convertir a Puebla en el primer estado de la República, a través de estudios y esquemas que le den proyección y continuidad estratégica al desarrollo sustentable de nuestra entidad.



El Gobernador Moreno Valle convocó a partidos políticos, Congreso, trabajadores, empresarios, académicos y organizaciones sociales del estado para debatir sobre la visión de fututo y el proyecto de largo plazo que necesita Puebla.



Invitó a las universidades, institutos de investigación, a expertos nacionales e internacionales a diseñar un mecanismo para garantizarle a Puebla la continuidad de programas de largo aliento.



"Estoy seguro de que juntos, podemos diseñar las grandes líneas de política pública necesarias para los próximos 20 o 30 años", afirmó.



Moreno Valle exhortó a la ciudadanía a iniciar la reingeniería de la Puebla del futuro.



Ante miles de asistentes, el titular del ejecutivo del estado, reafirmó su compromiso por hacer de Puebla uno de los estados líderes del México del futuro, a través de la unidad, sin polarizaciones, en equidad y sustentabilidad.



"Lo que hagamos o dejemos de hacer hoy, determinará el futuro de nuestro estado y el bienestar de sus habitantes", sostuvo.



Resaltó que un proyecto de gran visión y trascendencia, no puede ser excluyente, ni provenir de una sola fuerza política, sino tener un sustento técnico que comprometa a todos moral y políticamente para el cumplimiento de sus objetivos.



"En otras palabras, un verdadero proyecto de futuro, debe poner la técnica al servicio de la política y la política al servicio del progreso", manifestó.



El Gobernador destacó que Puebla es uno de los estados más seguros del país, con una ubicación geográfica estratégica, riquezas naturales y bono demográfico.



Hizo hincapié en que Puebla cuenta con un gobierno democrático y plural que garantiza condiciones a la participación, el debate y el consenso.



Para transformar a Puebla es fundamental sumar a estas ventajas, mecanismos innovadores de desarrollo más acordes con las necesidades que impone la globalización.



Rafael Moreno Valle propuso a los poblanos forjar juntos una visión de Estado, "que nos proyecte hacia un futuro de competitividad, de equidad, de justicia, de desarrollo sustentable y de oportunidades para todos".



Tenemos una cita con la historia de nuestro país y de nuestro estado, pero sobretodo con el futuro de las siguientes generaciones "elevemos nuestras miradas por encima de los retos de hoy", indicó



Finalmente apuntó "Debemos pensar alto y mirar lejos, somos herederos de una gran tradición histórico y cultural". Y recordó que en 2012 se celebrará el 150 aniversario de la Batalla de Puebla que nos dejó un ejemplo de unidad que debemos replicar para vencer a los enemigos de hoy, tener un estado más justo, más equitativo y con oportunidades para todos.