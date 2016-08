México

Niegan ruptura al interior del PVEM de Edomex

11 de mayo de 2011

El Sol de Toluca



Tlalnepantla, Méx.- La dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista, negó que haya una ruptura al interior de este instituto político en el Estado de México y sostuvo que solo son 7 militantes encabezados por Pablo Vives los que han manifestado acusaciones que no son ciertas.



El representante de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PVEM diputado federal Jorge Herrera Martínez, sostuvo que el que acusa tiene que probar y negó que sean 50 mil votos los que se vayan a perder para la alianza con el PRI.



Durante la Asamblea Estatal para elegir al Consejo Político Estatal, el diputado federal enviado del CEN minimizó la inconformidad de algunos militantes que no están de acuerdo con su partido, y los cuales no se presentaron ayer en la sede donde se desarrollaron las actividades.