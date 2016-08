México

Pido coherencia a los EU: Felipe Calderón

Organización Editorial Mexicana

11 de mayo de 2011

Bertha Becerra/El Sol de México



Washington, D.C.- Se necesita una política pública de congruencia. O realmente se discute a fondo en Estados Unidos el tema de la legalización de las drogas con argumentos tècnicos serios "o comprometámonos en serio a hacer cumplir la ley", demandò el presidente Felipe Calderón.



En la misma capital norteamericana, el mandatario mexicano demandó coherencia a los Estados Unidos donde 14 de los 50 Estados de la Unión ya legalizaron el uso de la mariguana y pidió una política de congruencia, porque "es muy cool", es una moda muy divertida. En cualquier universidad hace más atractivos a los muchachos que fuman mariguana, pero que no pase un estudiante fumando un cigarro porque lo linchan.



Desde el comedor del Departamento de Estado, donde fue el orador principal en la cuadragésima primera Conferencia de Washington, reunión anual del Consejo de las Américas, cuestionó el uso medicinal de la mariguana y un tanto irónico dijo al auditorio: "me recuerda lo que en México es muy popular, el llamado uso medicinal del tequila. Tienes gripa, tómate un tequila. Si no se te se quita la gripa, se te olvida".



Y lo anterior a los postres de la comida, después de su mensaje a diplomáticos, representantes empresariales y funcionarios de alto nivel de países del Continente, entre otros, el presidente de El Salvador, Mauricio Funes.



Al término y abrirse una sesión de preguntas y respuestas, uno de los asistentes de Colombia le preguntó su opinión sobre la descriminalización de las drogas, a lo que el presidente Calderón, dijo además:



Para un país que tiene una población joven, dejarlos a merced de los distribuidores de droga, convertiría a México en el paraíso de los criminales en el mundo.



Lo de la legalización de las drogas dijo que es una discusión que tiene que darse globalmente. "Lo que sí pido es coherencia a los Estados Unidos. No pueden por un lado estar liberalizando y cambiando las reglas para permitir el consumo de drogas, como es el caso de la mariguana, no solo porque hay 14 Estados que ya liberaron totalmente su consumo, en algunos de ellos, en California donde es posible producirla industrialmente.



"Es muy injusto que yo detenga a campesinos mexicanos por producir un cuarto de hectárea de mariguana, cuando en las películas se ven a consumidores todos muy alegres. "Vea cualquier película de Hollywood y los artistas más fuertes y las actrices más guapas se mueren de risa cuando fuman (mariguana)".



Luego dijo: "Perdón con todo respeto para el pueblo, el gobierno y el Congreso americano".



Sostuvo que tiene que haber un poquito más de congruencia en políticas públicas en este país sobre este particular.