Comienza el Festival de Cannes, la mayor fiesta del cine mundial

Antonio Banderas, Melanie Griffith y Salma Hayek tras su paso por la alfombra roja en el Palacio de Festivales. Foto: AFP





11 de mayo de 2011

Cannes, Francia.- El director italiano Bernardo Bertolucci declaró abierto el 64 Festival de Cannes, que comenzó el miércoles en la noche con una película del director neoyorquino Woody Allen, Midnight in Paris.



Bertolucci recibió una ovación de pie en el Palacio de los Festivales, tras recibir una Palma de Oro honorífica, que dedicó al pueblo italiano.



"Habemus Palma de Oro", dijo con humor Bertolucci, aludiendo a la cinta de su compatriota Nani Moretti, Habemus Papam, uno de los 20 filmes que concursan por una Palma de Oro en este festival, cuyo jurado está presidido por el actor Robert De Niro.



Sentado en una silla de ruedas, el cineasta de 70 años dedicó también su Palma de Oro a Allen y Roberto de Niro, dos leyendas del cine norteamericano, que subieron la alfombra roja del Palacio de Festivales a la caída del sol, ovacionados por cientos de admiradores.



La gala de apertura del festival, que concluye el 22 de mayo en esta ciudad del sur de Francia, estuvo marcada por el glamour de estrellas como la mexicana Salma Hayek, el español Antonio Banderas y la estadounidense Uma Thurman, miembro del jurado, quien provocó gritos de admiración al subir las escaleras con un atrevido vestido blanco, que dejaba ver los muslos.



De Niro subió las escaleras acompañado por los otros miembros del jurado, entre ellos la actriz argentina Martina Guzmán y el actor británico Jude Law.



"Quería mostrar (París) a través de mis ojos, a través de las emociones, no de una manera objetiva, real", explicó Allen de su película, en cuyo elenco figura la primera dama de Francia, Carla Bruni Sarkozy.



El cineasta neoyorquino subió la alfombra acompañado de algunos de los actores de su cinta, entre ellos Owen Wilson, que interpreta a un guionista de Hollywood que aspira a escribir una novela y vivir en París, y el oscarizado Adam Brody, que da vida al artista español Salvador Dalí.



Carla Bruni Sarkozy anunció el martes que no vendría a Cannes, lo que alimentó los rumores que corren desde hace días, de que la primera dama de Francia está esperando un hijo.



La presencia de América Latina en el festival es mucho menos fuerte que en ediciones anteriores, con sólo unos pocos filmes de esa región, ninguno de los cuales compite por la Palma de Oro.