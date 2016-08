Migración Reclamaron mexicanos al presidente de EU por incumplir promesas Entre las consignas de las pancartas contra el presidente Barack Obama se leía: "Queremos comida, no Migras". Foto: El Mexicano Organización Editorial Mexicana 11 de mayo de 2011

Juan Ramón Rosas / El Mexicano



Ciudad Juárez, Chih.- Aproximadamente cerca de mil personas se manifestaron ayer a la llegada del presidente de los Estados Unidos de America, Barack Obama, con leyendas que rezaban: "Queremos comida, no Migras", las protestas iban encaminadas a exigirle la reforma migratoria prometida y que hasta el momento, no ha sido cumplida.



Algunos mensajes rezaban, "You promised reform;" "Immigrants are not criminals;" "Stop separating families; and "Executive order? Yes you can", estos eran con la intención de ser exhibidos en este par de plantones durante la visita presidencial.



Obama llegó a las 11 de la mañana al Biggs Field Airport, para luego partir hacia al parque El Chamizal a dirigir su discurso que se esperaba, fuera favorable a los migrantes mexicanos.



Sin embargo, los manifestantes se retiraron porque el presidente de los Estados Unidos, no pasó por el área donde estaban colocados.