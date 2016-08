Espectáculos

Furor por U2

El cantante de la banda irlandesa siempre disfruta su estancia en nuestro país. Foto: Archivo / El Sol de México

11 de mayo de 2011

Claudia Arellano García / El Sol de México



Ciudad de México.- "La verdad prefiero esperar a ver a Bono y a toda la banda, porque ellos nunca vienen; a mi mamá la voy a ver al rato y la tengo todos los días, pero U2 no está aquí siempre, desde ayer los estamos esperando, pero ahora ya es seguro que ellos están aquí", dijo en entrevista con este diario Rubén, quien prefirió no dar apellido, no sea que su mamacita vaya a leer y a sentirse desplazada por los intérpretes de One, quienes esta noche harán vibrar a un estadio Azteca que desde día previos luce "muy guapo", y qué decir de la seguridad a los alrededores del inmueble.



Y es que el Azteca seguramente esta noche será uno de los lugares que más recuerde el respetable mexicano seguidor de la banda irlandesa, cuando salten al escenario Paul Hewson, Larry Mullen Jr, David Evans (The Edge) y Adam Clayton, quienes desde el pasado 9 de mayo eran esperados a las afueras del hotel Four Seasons, sitio al que normalmente llegan cuando visitan esta tierra, pero que curiosamente y para el asombro de muchos esta vez no fue el elegido para dar reposo a los músicos, quienes se hospedaron en las ST. Regis, de esta capital, ubicados sobre Paseo de la Reforma.



Fue pasadas las 15:00 horas cuando por fin sus fans supieron que la espera valió la pena, ya que de pronto sin decir "agua va" Bono salió del inmueble y saludó desde lejos a sus seguidores, quienes no dudaron ni un segundo en comenzar a gritar todo tipo de piropos; incluso, una que otra chica eufórica lloraba por su ídolo, más tarde todos en un mismo canto entonaron las mañanitas para el hombre que el día de ayer celebró su onomástico en tierra azteca, lugar al que algún tiempo la agrupación se había negado a tocar su música en vivo luego de un incidente que se suscito con el hijo de un famoso político de este país.



* Azteca lucirá pletórico



Y aunque las Águilas del América quedaron fuera de la liguilla el pasado domingo al enfrentarse a Morelia, al parecer el estadio Azteca luce más esplendoroso que nunca, pues en este momento faltan tan sólo unas horas para que inicie uno de los encuentros "futboleros" más ansiados por muchos mexicanos, pues el equipo encabezado por Bono dará un inolvidable encuentro digno de ser recordado.



Desde la noche del lunes la banda irlandesa afinaba detalles para iniciar con la serie de conciertos que el día de hoy arranca en México, y es que a las afueras del inmueble de Tlalpan sólo se respira, se siente y se exhala U2.



De esta forma, U2 regresa a México luego de cinco años para presentar No Line on the Horizon, su más reciente material, editado en cinco formatos diferentes: el CD standard; CD en pack con acceso a un film; CD con revista de 64 páginas; una caja de CD, DVD, libro y archivos, y vinilo. Pero sin duda el 11 de mayo será recordado por todos los fans, pues la banda no sólo presenta su álbum en el estadio Azteca, sino que a la par festeja el cumpleaños de su vocalista.



La gira 360º dicen es la más taquillera de la historia del cuarteto, al generar 770 millones de dólares, superando el tour A bigger bang de los Rolling Stones en 2007. "Es algo maravilloso. Lo que nos convierte en verdaderos artistas es la actuación en vivo. Voy a llamar a Mick Jagger para saludarlo. Ellos abrieron el camino, nosotros lo estamos llevando a otro nivel", señaló Bono al conocer las cifras.



U2 tiene tres conciertos programados en el estadio Azteca a partir del próximo 11 de mayo, justo un día después del onomástico del cantante, pero la elevada demanda de sus fanáticos no sólo se refleja en la venta de boletos, sino que ellos mismos se han vuelto objeto de artículos de venta, tales como playeras, tazas y pines de colección.



La gira, que arrancó en 2009 para promover el más reciente álbum de la banda, ha sido la más ambiciosa que el cuarteto ha realizado a lo largo de su carrera.



Afirman que el nombre de la gira surgió debido a que los artistas concibieron su show como un espectáculo que ofrecería una verdadera experiencia de 360° a los asistentes. Para ello se valieron de un sistema cilíndrico de video intercalado con paneles LED y una estructura de acero que rebasa los 45 metros de altura sobre un escenario con puentes giratorios.



El tour de U2 arrancó el 30 de junio de 2009 en Barcelona, España, y culminara el 30 de julio de 2011 en Moncton, Canadá. Para entonces la banda habrá ofrecido 110 conciertos en 30 países de distintas partes del mundo, incluido por supuesto México, que la recibe con los brazos abiertos.