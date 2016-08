Migración

Defenderá Obama reforma migratoria en frontera EU-México

Hispanos son el mayor bloque de votantes para 2012

10 de mayo de 2011

Washington, EU.- El presidente Barack Obama promoverá este martes una reforma migratoria durante una visita a la frontera estadounidense con México, intentando llegar a los votantes hispanos con quienes cuenta para ganar la reelección el próximo año.



Según sus colaboradores, Obama dirá en un discurso en El Paso, Texas, que reforzar el control fronterizo y facilitar al mismo tiempo el acceso de algunos inmigrantes ilegales a la ciudadanía mejoraría la seguridad de Estados Unidos y también la economía.



"Una profunda reforma inmigratoria sería positivo, no una carga, para el presupuesto federal", dijo a periodistas un funcionario de alto rango de la administración Obama, que pidió no ser identificado.



El funcionario dijo que el costo de la reforma rondaría los 54.000 millones de dólares, pero el aumento de los ingresos sería de 66.000 millones de dólares.



"Poner a la gente en un camino donde pueden ser contribuyentes será obviamente más positivo que permitir que las cosas continúen como están", añadió.



La Casa Blanca también intentará extender la misión de 1.200 tropas de la Guardia Nacional desplegadas en la frontera inicialmente hasta junio, dijo otro funcionario, aunque el Gobierno aún está determinando cómo pagar por ellos.



Se calcula que hay 11 millones de inmigrantes ilegales viviendo en Estados Unidos, muchos de ellos latinoamericanos que cruzaron la porosa frontera de 3.220 kilómetros con México .



Obama ha prometido en varias ocasiones arreglar el sistema estadounidense de inmigración para solucionar los asuntos de ciudadanía y facilitar la planificación de los empresarios, pero la cuestión ha quedado en un segundo plano por temas como la recuperación económica o la reforma de salud.



La inmigración es un asunto explosivo en la política de Estados Unidos y es posible que Obama no logre aprobar una reforma antes de las elecciones presidenciales de noviembre del 2012.



OBJETIVO



Endurecer las leyes de inmigración -y oponerse a la idea de dar "amnistía" a aquellos que cruzaron ilegalmente al país- se ha convertido en el objetivo de muchos republicanos que quieren medidas drásticas para evitar que el tráfico de drogas traspase la frontera.



Obama firmó en agosto una ley de 600 millones de dólares para reforzar la seguridad de la frontera mexicana, incluyendo la contratación de ml 500 agentes de frontera, inspectores de aduanas y agentes del orden.



Pero su fracaso en lograr que el Congreso aprobara una reforma migratoria decepcionó a muchos votantes hispanos, especialmente porque Estados Unidos deportó a casi 400 mil inmigrantes ilegales el año pasado.



El Gobierno también anunciará el martes planes de realizar decenas de "conversaciones comunitarias" sobre el tema en todo el país.