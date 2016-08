México ha perdido el liderazgo cultural: UNAM

Comunidad y cultura

10 de mayo de 2011

México.- "México perdió el liderazgo cultural a nivel mundial en museología, antropología y política cultural. Ahora Brasil, Colombia y Venezuela nos han rebasado en relación con el patrimonio cultural inmaterial, y no sólo eso, el país que antes destacaba a nivel internacional por su defensa de los derechos humanos y el desarrollo social, hoy se calla", aseguró la Dra. Lourdes Arizpe Schlosser, profesora-investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



La investigadora comentó que dentro del patrimonio inmaterial se está perdiendo la riquísima herencia de artesanías, rituales, festividades y prácticas sociales en comunidades rurales pero también en los barrios de las villas y ciudades, y no es por la globalización, sino por la forma en que se han aplicado las políticas económicas y sociales en estos últimos años.



Sostuvo que como nación andamos mal en los ámbitos internacionales: "México ha crecido casi una décima parte de lo que han crecido los BRIC -Brasil, Rusia, India y China- y los grandes países latinoamericanos".



"Si se hubiera valorado este patrimonio tendríamos un acervo muy importante como ventaja comparativa para la globalización. Vale distinguir entre perder por lo que pasa a la historia y lo que se pierde por la ceguera de no querer reconocer lo que vale para la construcción de ciudadanía: la identidad, la fuerza cultural en los mercados y la creación de futuros", precisó.



La también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), ejemplificó que unos cuantos artistas mexicanos muy valiosos destacan a nivel internacional, en el cine y las artes visuales, pero que varios de ellos han dicho que tuvieron que irse de México para poder desarrollar sus actividades.



"Urge revertir esto", manifestó la científica social, quien recibirá la Medalla al Mérito Universidad Veracruzana (UV), este lunes 16 de mayo, en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU) 2011, que se realizará del 13 al 22 de mayo en Xalapa, Veracruz.



"Es muy deseable que el patrimonio inmaterial cambie, de otra manera se convierte la cultura en un fósil. Al patrimonio cultural intangible se le llama también patrimonio vivo, precisamente porque evoluciona en todo momento", anotó.



Los mexicanos, por la amplia política cultural que tuvieron los gobiernos en el siglo XX, siempre han sido muy sensibles a las producciones culturales propias, desde lo etnográfico hasta grandes corrientes mexicanas en las artes plásticas, dijo.



Arizpe Schlosser, quien encabezó el secretariado de la Academia Mexicana de Ciencias y la Subdirección General para la Cultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), aseguró que destacamos en el mundo por esa sensibilidad, incluso como migrantes, ya que gracias a eso en Estados Unidos se creó una corriente cultural chicana muy interesante".