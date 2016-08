Comunidad y cultura

Galería Nacional de GB controlará visitas para expo de Da Vinci

Organización Editorial Mexicana

9 de mayo de 2011

AP



Londres, Inglaterra.- La Galería Nacional limitará el número de boletos para la próxima exposición de Leonardo da Vinci, a fin de prevenir un exceso de personas durante las horas pico.



La institución británica dijo este lunes que venderá 180 entradas por cada espacio de media hora en la exhibición, 50 boletos menos que los permitidos por las reglas del departamento de salud y seguridad.



"Leonardo da Vinci: Painter at the Court of Milan" (Leonardo da Vinci: Pintor en la corte de Milán" se enfocará en los años de formación del artista como un pintor de la corte en dicha ciudad italiana.



Incluirá obras prestadas por Italia, Francia, Estados Unidos, Rusia y Polonia.



Aunque la exhibición no se inaugurará hasta noviembre, la galería está previendo una "demanda sin precedentes" cuando se abra el período de preventa el martes.



La galería permanecerá abierta hasta las 10 p.m. durante las dos últimas semanas de la muestra, que arranca el 9 de noviembre y culmina el 5 de febrero del 2012.