Aplaude Iglesia de Aguascalientes beatificación de Juan Pablo II

8 de mayo de 2011

Aguascalientes, Ags.- Al celebrarse 21 años de la breve visita del Papa Juan Pablo II a Aguascalientes, ocurrida en mayo de 1990, el vicario general de la Diócesis, canónigo Raúl Sosa Palos, dijo que el ahora declarado beato fue fiel a Dios y a sus semejantes, seguidor de Jesús, un hombre honesto, transparente y creíble.



Al encabezar una misa concelebrada en Catedral Basílica, sostuvo que su legado es inmenso y lleno de lecciones para todos nosotros. Al ser declarado beato, es decir, un creyente convencido y consecuente, con actitudes semejantes a las de Jesús: amor a un Dios padre de todos, interesado especialmente por los pobres y los que no se sienten nadie, orientando al pueblo de Dios, la Iglesia, a ser cada vez más promotores de la justicia y la verdad, de la misericordia y la solidaridad.



Comentó que "no ha sido fácil el estudiar en menos de seis años el abultado dossier de su pontificado, en el que sus intervenciones y omisiones no han tenido tiempo de ser verificadas exhaustivamente. George Weigel, autor de la más reciente biografía de Juan Pablo II, The End and the Beginning (El fin y el principio), dice que tomará siglos comprender los logros de Juan Pablo II en toda su magnitud. Pero concluye que no tiene dudas de que Juan Pablo II es digno de la beatificación.