Internauta relató, sin saberlo, el ataque a bin Laden

Sohaib Athar, quien "tuitea" bajo el seudónimo "úReallyVirtual", comenzó a enviar mensajes a Twitter quejándose de helicópteros que sobrevolaban la zona. Foto: Reuters

2 de mayo de 2011

San Francisco, EU.- Un consultor en tecnología en la ciudad paquistaní de Abbottabad se convirtió este lunes en una celebridad de internet, tras proporcionar sin saberlo un relato en tiempo real del ataque que causó la muerte de Osama bin Laden.



Sohaib Athar, quien manda tweets bajo el nombre "ReallyVirtual", comenzó a enviar mensajes de la red de microblogs Twitter quejándose de helicópteros que sobrevolaban la zona causándole molestias inusuales a temprana hora de la mañana.



"Vete helicóptero, antes de que tome mi matamoscas gigante", bromeó Athar en un "tweet".



Ese mensaje fue seguido por una rápida sucesión de tweets relatando una violenta explosión, un accidente de helicóptero, la muerte de una familia, y posteriormente, la presencia de soldados acordonando parte del barrio y realizando una búsqueda puerta a puerta.



Finalmente Athar conectó el alboroto con el anuncio del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de que un comando militar norteamericano había matado a Bin Laden en un ataque en una mansión en Abbottabad.



"Ahí va el barrio", escribió Atar en Twitter. "Uh, oh, ahora soy el tipo que mandó blogs en vivo de la redada a Osama sin saberlo".



Los comentarios de Athar fueron reenviados por otros usuarios de Twitter, por lo que éste fue inundado con mensajes de correo electrónico y solicitudes de entrevistas por parte de los medios de comunicación. El número de personas que firmaron para seguir sus mensajes subió a más de 15 mil.



"La gente no usa Twitter aquí, por lo que no se dan cuenta de la atención que están recibiendo", dijo Athar, refiriéndose a sí mismo como un "tweeter" que simplemente estaba despierto cuando la operación comenzó. "La ignorancia es la felicidad".